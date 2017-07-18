Xiaomi Mi 7’de beklenmeyen gelişme

Samsung, Apple’ın ardından Xiaomi’ye de OLED ekran sağlayacak.

Herkesin bildiği gibi Apple’ın Eylül ayında tanıtması beklenen yeni iPhone’ların OLED ekranları Samsung tarafından üretiliyor. Bu anlaşamanın ardından Xiaomi de Samsung ile aynı konuda anlaşma sağladı.

Daha önce LG Display ile birlikte çalışan Xiaomi’nin bu hamleyi yapmasının nedeni LG Display’in üreteceği panallerde bir gecikme yaşanma olasılığı nedeniyle Samsung ile anlaştığı ortaya çıktı. Xiaomi’nin Samsung ile yaptığı bu anlaşmayı 6 inçlik kavisli OLED ekranlı yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi 7 için yapması bekleniyor. Chiron kod adıyla bilinen Mi 7’nin 2.160×1.080 çözünürlüğünde 6 inçlik uçtan uca bir ekran geleceği konuşuluyor. Ekranın dışında 8 GB RAM ile geleceği söylenen Mi 7’nin daha stabil bir performans sergiyeceği bekleniyor.

Mi 7 hakkında şimdilik daha fazla bilgi bulunmuyor. Ancak Mi 6’ya kıyasla daha üst seviye özellik bulundurması oldukça muhtemel görünüyor