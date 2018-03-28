Xiaomi Mi 6X’in teknik özellikleri göründü

Geçtiğimiz gün Mi Mix 2S modelini duyuran Xiaomi, Mi 6X modeli üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Elde edilen bilgilere göre Xiaomi Mi 6X’te 5.99 inçlik 18:9 ekran ile gelecek. 1080×2160 piksel çözünürlüğündeki ekranda çentiksiz olmak üzere bir IPS panel kullanılacak. Xiaomi’nin yeni nesil orta segment akıllı telefonunda Snapdragon 630 ile Snapdragon 660 işlemcilerinin kullanılması bekleniyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamadan oluşan iki farklı seçenek ile gelmesi beklenen Mi 6X’te 2.910 mAh gücünde bir batarya kullanılacak.

iPhone X’a benzer bir şekilde çift arka kamera dizilimiyle gelecek olan Xiaomi Mi 6X’te 20 MP ile 8 MP çözünürlüğünde olacak. Bu sayede bokeh modunda fotoğraf çekme imkanı sunması beklenen Mi 6X’in ön kısmında ise 20 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alacak. 7.3mm kalınlık ile 166 gram ağırlığında gelen Mi 6X’in Çin pazarı dışında Mi A2 ismiyle satışa sunulacak.

TENAA kayıtlarında kırmızı, pembe, gri, beyaz, gümüş, altın, roze altın ve siyah renk seçenekleriyle gelen Mi 6X’in arka tarafında parmak izi sensörünü bulunuyor. Fiyatıyla ilgili resmi bir bilgi bulunmayan Mi 6X’in kısa süre içinde tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.