Windows Phone için yolun sonu göründü

Microsoft’tan Joe Belfiore, Twitter’da Microsoft’un Windows 10 Mobile için özellik geliştirmeyeceğini açıkladı.

Windows Phone kullanmayı seven kitle Microsoft’tan yeni özellikler gelmesini beklerken, artık yalnızca mevcut işletim sistemi için güvenlik güncellemeleri ve hata düzeltmeleri yayınlanacağı açıklandı. Belfiore, yeni özellik geliştirmekle ilgilenmediklerini söyledi. Microsoft’un Windows 10 Fall Creators Update’in geliştirilme esnasında mobil deneyim üzerinde çalışmadığı açık bir şekilde görünüyordu. Microsoft’un bu tavrı nedeniyle Windows Phone kullanıcıları üzerinde hayal kırıklığı yarattı.

Microsoft, Windows Phone platformunun öldüğünü aradan bir yıldan uzun süre geçmesine rağmen kabul etmedi. Microsoft geçen yıl binlerce işten çıkartarak bunun ilk sinyalini verdi. Belfiore ayrıca Bill Gates gibi Android’e geçtiğini itiraf etti ve Microsoft’un Android ve iOS kullanan Windows 10 kullanıcılarına destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Microsoft’un Windows Phone’dan vazgeçmesinde geliştiricilerin gerekli desteği vermemesi bulunuyor. Ayrıca Windows Phone uygulama mağazasında ve geliştirilen uygulamaların korunamamasında sayısız problem yaşandı.