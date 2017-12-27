WhatsApp Blackberry OS ve Windows Phone 8.0’e desteğini kesiyor

2018’i karşılamamıza kısa süre kala WhatsApp, eski mobil işletim sistemlerinden bazılarına destek vermeyi keseceğini açıkladı.

Mevcut BlackBerry OS ve Windows Phone 8.0 işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonlarda WhatsApp çalışmayı sürdürmesiyle beraber yeni hesap oluşturma ve mevcut hesap yeniden onaylama özellikleri kullanılamayacak. Kısa süre içinde kullanıcılara işlevsel özellikler sunmayı sürdüren WhatsApp’ın bu hamlesiyle eski mobil platformlar ile ilgilenmediği göze çarpıyor.

WhatsApp’ın aralarında BlackBerry 10’un da bulunduğu bütün BlackBerry OS işletim sistemlerine desteğini sonlandırmasıyla düşük sayıda bulunan kullanıcısının diğer işletim sistemlerine geçmesini teşvik edebilir. BlackBerry kullanmaktan memnun olan kullanıcılar alternatif olarak Android işletim sistemiyle çalışan BlackBerry telefonlarını tercih edebilirler.