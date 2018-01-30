Vivo’dan 10 GB RAM’li Xplay 7 geliyor

Kısa süre önce entegre parmak izi sensörlü X20 Plus UD modelini tanıtan Vivo, bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor.

Weibo’da görselleri paylaşılan Vivo Xplay 7’nin en dikkat çekici özelliği olarak 10 GB RAM bulunması öne çıkıyor. Snapdragon 845 işlemcisi ile gelecek olan Xplay 7, 256 ve 512 GB dahili depolama seçenekleri yer alacak. Xplay 7’de ayrıca yüzde 92.9 ekran kasa oranlı 4K ekrana entegre parmak izi okuyucu da mevcut olarak gelecek.

Vivo’nun Xplay 7’yi ne zaman tanıtacağı belirsizliğini korumayı sürdürüyor. Ancak sunumların hazır olması sebebiyle etkinliğin bir kaç ay içerisinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Xplay 7’nin belirtilen özelliklerle gelmesi halinde 2018’in en dikkat çekici akıllı telefonları arasında bulunması bekleniyor.