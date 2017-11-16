Vivo selfie kamerasıyla dikkat çeken V7 modelini tanıttı

Vivo, V7 modelinde bulunan 24 MP’lik selfi kamerasının yanında diğer özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekmesi bekleniyor.

Tasarım olarak 5.7 inçlik FullView ekranında 1440 x 720 çözünürlük ve 18:9 görüntü oranıyla IPS LCD panel kullanılıyor. Siyah ve altın renk seçenekleriyle gelen V7’de çift SIM kart ve microSD kart desteği yer alıyor.

Vivo V7’nin donanım özellikleri arasında 1.8 Ghz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 450 işlemcisi, 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolama bulunuyor. Android 7.1 işletim sistemiyle çalışan V7’de 3.000 mAh gücünde bir batarya bulunuyor.

Kamera olarak Vivo V7’nin arkasında f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16 MP kamera bulunurken cihazın önünde 24 MP’lik bir selfi kamerası kullanılıyor. Vivo, V7 modelinin satış fiyatını 300 dolar olarak belirledi.