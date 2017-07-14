Vertu iflas bayrağını çekti

Hakan Uzan tarafından satın alınan lüks telefon üreticisi Vertu, piyasadan çekildiğini açıkladı.

Mart ayında Hakan Uzan’ın satın aldığı Vertu, uzun zamandır kar elde edemediği için iflasın eşiğindeydi. Şimdi ise Vertu İngiltere’de bulunan fabrikalarının kepenklerini indirme kararı aldı. 1998 yılında kurulduğundan beri pek çok kez el edğiştiren Vertu, Hakan Uzan’ın satın almasının ardından 128 milyon dolarlık bir borcu bulunuyordu.Piyasadan çekilen şirket, 200 çalışanını da tasfiye etti.

Yalnızca maddi gücü yüksek tüketicilere hitap eden ürünler çıkaran Vertu’nun sürdürülebilir bir iş modeli bulunmuyordu. Son zamanlarda tüketicilerin isteklerine göre geliştirmeler yapan şirketlerin ortaya çıkmasıyla Vertu’ya yolun sonuna geldiği belli oldu.

Telefonlarında pahalı ve şık malzemeler kullanan şirketin orta seviye akıllı telefonu 6.000 dolar ile satışa sunulurken, bazı akıllı telefonları 15.000 dolar ile satışa sunuluyordu. Yüksek fiyatına rağmen tüketiciyi memnun etmeyen donanım ve kamerası sebebiyle bu cihazlar beklediği ilgiyi göremedi.

Vertu’nun sahibi Hakan Uzan, Vertu’nun marka hakları ve lisanslarını koruyacağını ancak marka ile ne yapacağı ile ilgili karar vermediğini söyledi.