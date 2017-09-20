Tim Cook iPhone X hakkında konuştu

Apple’ın CEO’su Tim Cook, geçtiğimiz hafta tanıtılan yüksek fiyatlı iPhone X için belirlenen fiyatın gayet yerinde olduğuna inanıyor.

Amerika’nın ABC kanalında yayınlanan “Good Morning America” isimli programa konuk olarak katılan Tim Cook, kendisine yönetilen “iPhone X’in ortalama bir Amerikalı’nın alım gücü için fazla olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusunu belirlenen başlangıç fiyatıyla değerlendirdi.

Cook soruyu ABD’de düşük bir kitlenin iPhone’ları doğrudan aldığını, operatörlerin ve takas yöntemleri aracılığıyla iPhone X’in satın alınabilir bir telefon olduğunu belirtti. Cook, iPhone X’in sunduğu teknolojiye bakıldığında fiyatın uygun olarak görüleceğini ve kullanıcıların telefonlarını uzun süreye yayarak ödediğini belirtti. Çok az kişinin cebinde bulunan telefonu tek seferde ödediğinin altını çizen Tim Cook, operatörlerin tüketicilere özel teklifler sunduğunu söyledi.

Tim Cook, kullanıcıların telefonlarıyla daha fazlasını yapmak istediğini Apple’ın da buna uygun teknoloji sağladığını söyledi.