Telefon bataryasıyla problem yaşayanlar için güzel çözüm

Akıllı telefon kullanıcılarının günlük hayatında genel olarak yaşadığı batarya konusunda ilginç bir çözüm yöntemi geliştiriliyor.

Washington Üniversitesi’nde bulunan araştırmacıların bu konu için bataryasız bir telefon geliştirme üzerine çalışıyor. “Backscatter” adı verilen bir teknikle batarya bağı olmayan bir cihaz geliştiren araştırmacılar, sesli görüşme için radyo dalgalarından faydalanıyor. Yavaş adımlarla gelişmi süren cihazın Android işletim sistemiyle çalışan ve bataryası bulunmamasıyla birlikte bir sesli görüşme gerçekleştirmeyi başardı.

Prototip üzerinde çalışan araştırma ekibi üyelerinden Vamsi Talla, cihaz hakkında analog insan konuşmasını dijital sinyale dönüştürme esnasında yüksek güç tüketimi yaptığını söyledi. Araştırma ekibi, Soğuk Savaş esnasında kullanılan bir analog teknolojisini batayasız telefon için yeniden üretti. Telefonun tuş takımına bir sayı girildiğinde dijital sinyalleri, ses iletimi için analog arayüzü kullanıyor.

Sinyal, bir frekans aracılığıyla Skype ile hücresel şebekeye bağlanan bir baz istasyonuna taşınıyor. Baz istasyonu, cihazı şebekeye bağlamakla birlikte çalışması için gereken gücü de beraberinde getiriyor. Bu işlemin gerçekleşmesi için en can alıcı noktası ise telefonun baz istasyonuna en fazla 15 metre uzağında olması gerekiyor.

Ekip, telefonun ses kalitesi bakımından bir telsize benzeyen sistemi üstünde çalışmaya devam edecek. Ekip son olarak çabalarının karşılığını alacakları konusunda umutlu olduklarını söyledi.