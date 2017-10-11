Stres çarkı biçimindeki cep telefonu ile tanışın

Bu yılın en çok dikkat çeken aksesuarları arasında yer alan stres çarkı şeklinde tasarlanan bir telefon ortaya çıktı.

Chili International tarafından üretilen telefonda 1.4 inç büyüklüğünde bir ekran bulunuyor. Altı farklı renk alternatifiyle gelen telefon, 8 GB’a kadar microSD kart desteği veriyor. Temel telefon işlevlerini yerine getirebilen telefonda herhangi bir uygulama çalışmıyor.

Stres sorunu yaşayan kişilerin dikkatin dağıtması için geliştirilen stres çarkı biçiminde tasarlanan telefon, şimdilik yalnızca Hindistan’da satışa sunuluyor. Stres dolu bir gün geçiren kişiler, müsait olduğu telefonu çevirerek stresini azaltabilir. Telefonun satış fiyatı yaklaşık 75 TL olmasıyla satın almayı düşünenler için daha cazip hale getiriyor.