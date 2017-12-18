Sony’nin yeni amiral gemisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarıldı

Sony’nin önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde tanıtması beklenen yeni amiral gemisinde yer alan özelliklerle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Sony’nin henüz model isimleri bilinmeyen ancak Xperia serisine bağlı oldukları düşünülen H8216, H8266, H8276 ve H8296 kod adlı telefonlar arasından H8216 modeli hakkında ortaya çıkan bilgilere göre Sony’nin mevcut amiral gemisi Xperia XZ1’den sonra gelecek yeni model amiral gemisi olacağı düşünülüyor.

H8126’ya ait olan teknik özellikleri arasında yeni nesil Snapdragon 845 işlemcisi, 4 GB RAM ve microSD kart desteği bulunan 64 GB dahili depolama bulunacak. Cihazın tasarımında 5.48 inç büyüklüğünde Full HD bir ekran bulunacak. Cihazın arka kısmında 12 MP çözünürlüğünde iki lensli bir kamera bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 15 MP çözünürlüğünde bir kamera da bulunacak.

3130 mAh’lık bir batarya ile gelen cihazın Android 8.1 işletim sistemiyle gelecek. Cihazda ayrıca hızlı şarj desteği de yer alacak. Cihazda çift SIM kart desteği bulunması beklenirken USB-C yerine micro USB girişi ile gelmesi bekleniyor.