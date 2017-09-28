Sony’nin yeni amiral gemisi farklı bir tasarım ile gelecek

Sony’nin satışa sunduğu amiral gemisi akıllı telefonları sıradan bulanlar bu duruma sevinecek.

Sony Hindistan’ın genel müdürü Kenichiro Hibi, yeni gelecek amiral gemisi telefonlarının yenilikçi bir tasarım anlayışıyla geleceğini teyit etti. Xperia XZ1’in Hindistan’da gerçekleşen lansmansında gazetecilere konuşan Hibi, yeni nesil cihazları piyasaya sürmeye hazırlandıklarını ve bu cihazların tamamı ile yeni bir tasarım ile gelebileceği söyledi.

Bu sene piyasaya sürülen amiral gemisi akıllı telefonların çerçevesiz ekran tasarımı ile geldiğini hesaba katarsak, Sony’nin de bu akıma eşlik edebileceğini düşünebiliriz. Sony tarafından yeni amiral gemisi hakkında henüz bir bilgi gelmediği için nasıl bir cihazın geleceği hakkında bir fikir bulunmuyor.

Sony, daha önce yeni akıllı telefonlarını Barselona’da gerçekleşen Dünya Mobil Kongresi’nde tanıtmıştı. Ancak önümüzdeki senenin başında bir etkinlik gerçekleşecek.