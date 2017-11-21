Sony’nin önümüzdeki sene tanıtacağı telefonun özellikleri belli oldu

Sony’nin Eylül ayında ortaya çıkan H4233 kod adlı cihazın bir alt sürümü H4133 kod adlı cihaz GFXBench’te göründü.

Cihazın teknik özellikleri arasında sekiz çekirdekli Snapdragon 630 işlemcisiyle birlikte 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolamanın yer alacağı öğrenildi. Tasarım olarak H4133’ün 5.2 inçlik 1080p çözünürlüğünde bir ekranla geleceği ortaya çıkarıldı.

Kamera olarak H4133’te 4K video kayıt yapabilen 21 MP’lik bir arka kamera yer alacak. Bu kamera, otofokus, yüz tanımlama,HDR fotoğraf ve dokunulan yere odaklama özelliklerini de barındırıyor. Cihazın ön kısmında ise 7 MP’lik bir kamera da yer alıyor.

Sony’nin bu sene piyasaya sürdüğü akıllı telefonların “G” ile başlayan kod adlarıyla geldiğini göz önünde bulundurursak H4133, önümüzdeki sene tüketiciyle buluşacak. Android 8.0 işletim sistemiyle çalışacak H4133’ün CES veya MWC gibi fuarda tanıtılması bekleniyor.