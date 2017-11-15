Sony’nin ilk çift kameralı telefonu göründü

Xperia serisi akıllı telefonlarını genişletmeyi hedefleyen Sony’nin üzerinde çalıştığı çift kameralı telefonu göründü.

GFXBench testinde görünen H3213 Avenger kod adlı cihazın ön kısmında çift selfi kamerası yer alacak. 16 ve 8 MP çözünürlüklerinde olacak ön kameralar ile 4K çözünürlüğünde video çekimleri yapacağı düşünülüyor. Android 8.0 işletim sistemiyle çalışacak cihazın teknik özellikleri arasında 2.2 Ghz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 630 işlemci, Adreno 508 grafik işlemcisi ve 4 GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

Tasarım olarak Full HD çözünürlüğünde 6 inçlik bir ekran ile gelen cihazda 21 MP çözünürlüğündeki arka kamerasıyla orta segment bir akıllı telefon olarak değerlendiriliyor. Henüz resmi satış fiyatı belirsizliğini koruyan cihazın Xperia XA Ultra ismiyle gelmesi bekleniyor. Şubat ayında yeni bit akıllı telefon tanıtması beklenen Sony’nin yeni akıllı telefonu hakkında daha detaylı bilgileri sağlamayı sürdüreceğiz.