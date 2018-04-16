Sony Xperia XZ2 Premium tanıtıldı

Sony, Mobil Dünya Kongresi’nden 2 ay sonra amiral gemisi Xperia XZ2 Premium modelini tanıttı. Tasarım çizgisinde radikal bir değişikliğe gidilmeyen cihaz ekran kamera ve batarya iyileştirmeleriyle dikkat çekiyor.

Sony Xperia XZ2 Premium’un özellikleri şöyle:

İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo



İşlemci: Snapdragon 845

Boyutlar: 80mm x 158mm x 11.9mm, 236g ağırlık

RAM: 6 GB

Depolama: 64 GB (400GB’a kadar harici depolama)

Ekran: 5.8 inç 4K HDR LCD, 16:9 en boy

Arka Kameralar: 19 MP (f/1.8, 25mm, 1/2.3, 1.22μm) + 12 MP (f/1.6, 1/2.3, 1.55μm), fotoğraflar için 51200 ISO, video için 12800 ISO

Ön Kamera: 13 megapiksel

Pil kapasitesi: 3,450 mAh

Sony Xperia XZ2 Premium çift arka kamerasıyla özellikle düşük ışıkta etkileyici fotoğraflar çekmeyi vadediyor. Sony lenslerinin tüm nimetlerini kullanan XZ2 Premium bu konuda Huawei’nin P20 Pro modeline ciddi bir rakip olacak gibi görünüyor.

Sony Xperia XZ2’nin 800 dolar gibi bir fiyattan satışa sunulması bekleniyor.