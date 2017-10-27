Sony Xperia R1 ve Xperia R1 Plus’ı duyurdu

Sony, Hindistan pazarına Hintli yaşam stiline uygun iki orta segment akıllı telefon tanıttı.

Xperia R1, 5.2 inç 720p çözünürlüğünde TFT LCD ekran geliyor. Snapdragon 430 işlemcisi, 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolamaya hafıza kart girişi de bulunuyor. Xperia R1’ın arkasında 13 MP’lik Predictive Hybrid Autofocus özellikli bir kamera bulunurken; cihazın önünde aynı sisteme sahip 8 MP’lik bir kamera bulunuyor.

2.620 mAh gücünde bir batarya ile gelen Xperia R1’de çift SIM desteği,USB-C girişi bulunurken Android Nougat işletim sistemiyle çalışacak. Xperia R1 Plus, genel olarak Xperia R1 ile aynı özelliklere sahip olmasına karşın 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama bulunacak.

Siyah ve gümüş renk alternatifleriyle gelen Xperia R1 ve Xperia R1 Plus,215 ve 245 dolarlık fiyatlarla Hindistan’da satışa sunulacak. Bu cihazların uluslararası pazara sunulmayacağı belirsizliğini koruyor.