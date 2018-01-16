Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının bataryaları ortaya çıkarıldı

Samsung’un merakla beklenen yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları hakkında çıkan söylentiler tüm hızıyla devam ederken, cihazların bataryaları belli oldu.

Anatel isimli Brezilya telekominikasyon düzenleme şirketi, Galaxy S9 ve S9+ modellerinin pil kapasitesiyle ilgili belgeler SlashLeaks tarafından ortaya çıkarıldı. Bu belgelerde Samsung’un yeni nesil akıllı telefonları selefleriyle aynı batarya gücüne sahip olacak. S9’da 3.000 mAh gücünde bir batarya bulunurken, S9+’ta 3.500 mAh gücünde bir batarya bulunacak.

Samsung’un cihaz bataryalarında bir gelişme sunmamış olsa da cihazlarda yer alacak yeni işlemciler sayesinde daha uzun bir pil ömrü sunması bekleniyor. ABD’de piyasaya sürülecek cihazlarda Snapdragon 845 işlemcisi sayesinde yüzde 30 oranında daha verimli bir pil kullanımı sunuyor. Bununla birlikte 15 dakikada bataryanın yarısını doldurabilen QuickCharge 4+ teknolojisi de barındırmasıyla da dikkat çekiyor.

Samsung’un ABD dışında piyasaya süreceği S9 modellerinde kendi üretimi Exynos 9810 işlemcisi kullanılacak. Bu işlemcinin de daha önceki işlemcilere kıyasla güç tüketimini daha düşük seviyede tutacağı belirtiliyor.

Samsung Galaxy S9 ve S9+ hakkında ortaya atılan bütün iddialar Şubat ayının sonundaİspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleşecek MWC 2018 etkinliğinde belli olacak.