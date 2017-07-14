Samsung’un sesli asistanı Bixby hakkında büyük sızıntı

Bilinmeyen bir kaynağın Reddit’e yaptığı paylaşıma göre İngilizce Bixby özelliği pek yakında kullanıma sunulacak.

Samsung, Galaxy S8’i tanıtırken kendi sesli asistanı Bixby’yi de tanıtmıştı. Samsung, Bixby’yi gelişmekte olan yapay zekanın Samsung deneyimiyle yeri değiştirilemez bir özellik olarak görmesinin yanında Bixby için Galaxy S8 ve S8+ modellerine özel bir tuş da ekledi.

Fakat ABD’li kullanıcılar akıllı asistan olarak Bixby’yi hala kullanamadılar. Bazı kaynaklara, yaşanan bu gecikmenin kaynak eksikliği ve Bixby’ye İngilizce’nin doğru bir şekilde öğretilmesinde yaşanan yetersizlikten kaynaklandığını söyledi.

İsmini vermek istemeyen birinin Reddit’e paylaştığı sızıntıya göre Bixby Voice, 18 Temmuz’da yayınlanacak. Bu esnada, uygulama geliştiricileri, uygulamalarını Bixby düğmesine eşleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.