Samsung’un Secure Folder uygulaması Play Store’da yayınlandı

Samsung, Note 7 ile birlikte tanıtmış olduğu Secure Folder isimli uygulamasını şimdi Play Store’da kullanıma sundu.

Samsung, Haziran ayının başında My Knox isimli güvenlik platformunu Galaxy telefonlarından kaldırdı. Knox ile kullanıcılar, evdeyken iş uygulamalarını kilitleyerek çocukların telefonda oyun oynarken bu uygulamalara erişimini engelleyebiliyordu.

Samsung, şimdi My Knox yerine telefonlarda özel ve şifrenlenmiş bir alan sunan Secure Folders’ı getirdi. Galaxy Note 7 ile birlikte gelen uygulama daha önce Galaxy App Store üzerinden indirmeye uygundu. Samsung kullanıcılara daha pratik hale getirmek için uygulamayı Google Play Store’dan da sundu.

Secure Folders uygulaması ile kullanıcılar, dosyalarını daha güvenli hale getirerek özel dosyalarını herkesin görmesini engelleyebilecek. Sadece kullanıcıların erişebileceği özel dosyalar ve bilgilere bir şifre veya PIN ile güvenli hale getirilecek.

Secure Folders uygulamasını buradan indirebilirsiniz.