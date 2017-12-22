Samsung’un giriş seviyesi akıllı telefonun özellikleri belli oldu

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi ünvanını korumak için amiral gemisi modellerin yanında farklı cihazlar üretmeyi de sürdüren Samsung, bu konudaki üretkenliğini sürdürüyor.

Hafta içinde orta segment akıllı Galaxy A8 serisini resmen tanıtan Samsung, şimdi de giriş seviyesi Galaxy J2 modeliyle tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanırken, cihaz tanıtılmadan evvel detayları ortaya çıkarıldı. Yeni nesil Galaxy J2’de bir önceki Galaxy J2’de olduğu gibi alt ve üst çerçeveleri kalın bir şekilde gelecek.

Ekran boyutu 5 inçe çıkartılan cihazın ekran çözünürlüğü 960×540 olarak devam ettiği için cihazın piksel yoğunluğu 234 PPI seviyesine indi. Galaxy J2’de donanımsal olarak Snapdragon 425 işlemciyle beraber 1.5 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

2600 mAh gücünde bir batarya ile karşımıza çıkan Galaxy J2’nin ön tarafında 5 MP, arka tarafında ise 8 MP gücünde kameralar yer alacak. Her iki kamerada da flaş bulunurken, Android 7.1.1 işletim sistemiyle çalışacak. Galaxy J2’nin hangi renk alternatifleriyle geleceği ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.