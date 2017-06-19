Samsung’un gelecek nesil akıllı telefonları hakkında ilginç iddia

Samsung’un yeni akıllı telefonlarında bulunacak ekran izi parmak izi okuyucusu ekranın parlaklığında sorun yaratabilir.

Bir endüstri uzmanı, Samsung’un akıllı telefonlarında bulunacak parmak izi okuyucu teknolojisinde bulunan alanın ekranın geri kalanından belirgin şekilde daha parlak olduğu için parlaklık dengesizliği sorunları yarattığını iddia ediyor.

Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy Note 8 için ekran üstü optik parmak izi sensöründen vazgeçmesinde bir yada birden fazla sebebi olabilir. Bu konu hakkında çıkan en son söylentilere göre teknolojinin önümüzdeki yıla kadar seri üretim için hazır olmayacağı iddia ediyor. Bu teknolojinin, gelecek sene piyasaya sürülecek Galaxy S9 modelinde bulunması bekleniyor.

Dahil olan teknolojik deneyler ve dikkat çeken güvenlik testleri ve önlemleriyle Samsung, Note 7 modelinde yaşanan pil patlama problemlerinin tekrarlanmasını önlemeyi taahhüt ediyor. Note 8, beklenenden daha geç bir tarihte duyurulacak. Eylül ayında Berlin’de gerçekleşecek IFA konferansında duyurulması beklenen Note 8’in hem Ağustos ortası, hem de Eylül başında tanıtılacağı iddiaları da bulunuyor.

Ayrıca, Apple’ın büyük tasarım ve donanım özellikleri bulunduran yeni iPhone ile zaten büyük bir ilgi topladı. Galaxy S8 ile büyük bir benzerlik içeren Galaxy Note 8’in piyasaya sürülmesiyle yeni iPhone’un birkaç hafta önce Apple’ın dikkatini çekecek bir şey yapmayacağını açıkladı. Samsung, zaman ayırıp, yeni gelecek phablet modelinin mükemmel hale getirmesi için ekrandaki bu durumu çözmesi daha iyi görünüyor.

Note 8’in Samsung’un geçmiş hatalarından bir şeyler öğrendiğinin en büyük kanıtı olması bekleniyor.