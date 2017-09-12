Samsung yöneticisi katlanabilir Galaxy Note’un sinyalini verdi

Samsung Mobile Başkanı D.J. Koh, 2018 model Galaxy Note’un katlanabilir tasarıma sahip olabileceğini söyledi

Koh, Güney Kore’de gazetecilere yönelik yaptığı açıklamada bükülebilir telefon teknolojisindeki problemlerin aşılması halinde katlanabilir bir Galaxy Note üretmenin gelecek sene için hedeflerinden biri olduğunu açıkça belirtti.

Samsung’un katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştığı yıllardır konuşuluyor. Project Valley isimli çalışmanın altında sunulacak olan cihazın adının da Galaxy X olacağını tahmin ediliyor. Ancak bugüne kadar firmadan konuyla ilgili hiçbir türlü sinyal alınamamsı ve ciddi bir sızıntının olmaması bu söylentileri pek olası kılmıyordu. Görünen o ki Koh’un da açıklamasında belirttiği gibi bu teknolojideki birtakım teknik sıkıntılar katlanabilir bir Samsung telefonun önünü tıkıyor.

Konsept çizimler ve patent tasarımları bahsi geçen katlanabilir Samsung telefonun kapaklı bir mekanizmaya sahip olabileceğini gösterse de cihazın tasarımının nasıl olabileceği konusunda ciddi bir fikir birliği yok. Ayrıca bu konsept çizimlerin bir hayli eskidiğini de belirtmekte fayda var.

Galaxy X ile ilgili duyulan en son haberlerden biri de bu yılın ikinci yarısında cihazın testlerinin başlayacağıydı. Bu haberin doğruluğu ya da telefonun kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağına dair kesin bir şey söylemek zor; ancak Samsung Mobile başkanı Koh’un yaptığı açıklamalar şirketin kapalı kapılar ardında katlanabilir telefona dair ilerleme kaydettiğinin göstergesi olabilir.