Samsung yeni nesil amiral gemisi cihazlarını CES 2018’te tanıtabilir

Teknoloji devlerinden bu sene içinde tanıtılması beklenen bütün amiral gemisi cihazların satışa sunulmasının ardından bütün dikkatler önümüzdeki sene tanıtılacak cihazlara çevrildi.

Yeni cihazlar hakkında yaptığı sızıntılarla tanınan Evan Blass, Samsung’un yeni nesil amiral gemisi cihazları Galaxy S9 ve S9+ modellerinin 2018 yılının Ocak ayında gerçekleşecek CES 2018’de ortaya çıkabileceğini belirtti. Bu yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S8 ve S8+ cihazlarıyla görsel açıdan değişiklikler sunan Samsung’un bu sene benzer şekilde hareket etmeyeceği düşünülüyor.

Snapdragon 845 işlemcisiyle gelmesi beklenen Galaxy S9’da tasarım bakımından yalnızca parmak izi okuyucunun yerini değiştirmesi bekleniyor. Galaxy S9’da parmak izi okuyucusunun cihazın arka kısmında bulunan çift arka kameranın aşağısında yer alması düşünülüyor.

Blass, Galaxy S9 ve S9+’un hoparlörlerinde AKG imzası taşıyacağını ve kulaklık jakının yerini koruyacağını bekliyor. Blass, cihazların donanımında sırasıyla Galaxy S9’da 4 GB, S9+’ta ise 6 GB RAM ile geleceğini düşünüyor. Samsung’un Galaxy S8 ile birlikte tanıttığı DeX’in yeni sürümünün de tanıtılacağı bekleniyor. Yeni nesil DeX ile telefonun düz durabilmesiyle sanal bir klavye veya izleme dörtgeni olarak kullanılacağı düşünülüyor. Samsung’un Galaxy S9 ve S9+’ın CES 2018’te ön gösterimini gerçekleştireceği, Mart ayında ise resmen tanıtacağı bekleniyor.

Evan Blass’ten gelen bu iddiaların doğru olup olmadığını görmek için biraz beklemek gerekiyor.