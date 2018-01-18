Samsung yeni nesil akıllı telefonları yapay zekasına güveniyor

Samsung, yapay zeka konusunda kendine güvenen açıklamalarda bulundu.

Apple ve Huawei’nin geçtiğimiz yıl tanıttığı mobil işlemcilerde yapay zeka işlemcilerine özel bir nöral işlem ünitesi bulunuyor. Apple’ın bilgisayarların gözlemleyerek öğrenmesini sağlayan bir yapay zeka türü olan yapay öğrenme için tasarlanmış donanım olarak tanımladığı ünite, özellikle fotoğraf çekimi konusunda ayrıcalıklar sunuyor.

Samsung’un ise kendi nöral işlem ünitesinin gelişimini tamamlamak üzere olduğu öngörülüyor. Sunucular ve akıllı telefonlara özel olarak geliştirilen bu ünite Apple ve Huawei’nin üniteleriyle rekabet edebilecek düzeyde seviyede olacak. Yılın ikinci çeyreğinde daha da kaliteli üniteler satışa sunması beklenen Samsung’un bu sayede kullanıcılara pek çok işlemi telefonları üzerinden gerçekleştirmesini sağlayacak.

Söylentilere göre Samsung’un Barselona’da gerçekleşecek MWC etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S9 ve S9+ modellerinde yeni nöral işlem ünitesi hakkında detaylı bilgiler verilemesi bekleniyor.