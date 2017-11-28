Samsung ve LG ne zaman yeni cihazlarını tanıtacağı netleşiyor

Apple’ın 3 Kasım tarihi itibariyle satışa sunduğu çerçevesiz OLED ekranlı iPhone X’un ardından Samsung ve LG’den nasıl bir yanıt geleceği merakla bekleniyor.

Ortaya atılan ilk iddialar göre Samsung’un Galaxy S9, LG’nin ise G7 modellerini Mart ayında Barselona’da gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtması bekleniyordu. Bu iddianın ardından Apple’ın iPhone X ile elde ettiği başarı sebebiyle LG ve Samsung’un planlarını erkene aldığı düşünülüyor. Şimdilik Galaxy S9 ve LG G7’nin Las Vegas’ta gerçekleşecek CES 2018 fuarında tanıtılması ön görülüyor.

Samsung’un yeni tanıtılacak Galaxy S9+ modeli hakkında sızdırılan benchmark testinde yeni nesil mobil işlemcisi Exynos 9810 ile geleceği ve 4 GB RAM ile çalışacağı belirilmişti. Tek çekirdek performans testinden 1.191 ve çoklu çekirdek performans 3.835 puanları elde eden cihazın sergileyeceği hızlı performans ile kullanıcılar tarafından olumlu yorumlar alması bekleniyor.

İşlemcide bulunan Cat.18 6CA destekli LTE modem aracılığıyla 1.2 Ghz hızında internet bağlantısı gerçekleşecek. Galaxy S9+’ın işlemcisi Türkiye ve Avrupa’da Exynos 9810 ile gelecek. Amerika’da ise Snapdragon 845 işlemcisiyle gelecek. 2.960×1.440 piksel çözünürlüğünde 6.2 inçlik bir ekrana sahip olacak Galaxy S9+’ta DCI-P3 ve sRGB/Rec.709 desteğiyle geniş renk yelpazesi sunacak.

LG’nin yeni nesil amiral gemisi G7 hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Bu cihaz hakkında da yeni bilgilerin kısa zamanda ortaya çıkması bekleniyor.