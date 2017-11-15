Samsung üç farklı Galaxy S9 modeli tanıtabilir

Samsung’un yılın ilk çeyreğinde tanıtması beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S9 ile birlikte iki cihazın daha tanıtılması bekleniyor.

Tüketiciler, Galaxy Note 8’in satışa sunulmasının ardından Samsung’un önümüzdeki sene tanıtacağı yeni amiral gemisini beklemeye başladı. İsmini vermek istemeyen bazı kaynaklardan edinilen bilgilere göre Samsung, Galaxy S9 ve S9+ cihazlarının yanında küçük ekran boyutlu S9 Mini modelini de tanıtması bekleniyor.

Tasarım olarak 5 inçten daha ekran boyutuyla gelecek S9 Mini’nin en boy oranı hakkında bir bilgi bulunmuyor olsa da S8, S8+ ve Note 8’de olduğu gibi sonsuz ekran tasarımıyla gelmesi bekleniyor.

S9 Mini modelinin donanım özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmasa da söylentilere S9 ve S9+ modellerine benzer özellikler ile gelmesi bekleniyor. Samsung’un daha önce piyasaya sürdüğü Mini modellerinde amiral gemilerine benzer tasarıma sahip orta segment akıllı telefonlar piyasaya sürdüğünü göz önüne alındığında Samsung’un S9 Mini için strateji değiştirmesi bekleniyor.