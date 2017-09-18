Samsung, Galaxy S9’un kamera sensörü konusunda iddialı

Samsung’un kendisi tarafından geliştirilen kamera sensörüyle video çekim kalitesini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Samsung, geliştirdiği 1000 FPS video kayıt yapabilen sensör ile Sony’nin Xperia XZ1 ve Xperia XZ1 Premium modellerinin sunduğu kamera kalitesiyle rekabet edecek. Söz edilen sensörlerin üretimi Kasım ayında başlayacak. Bu sayede Ocak ayında satışa sunulması beklenen Galaxy S9 için uzun bir zaman aralığı bulunacak.

Sony, söz edilen Xperia XZ1için ürettiği 1000 FPS çekim yapabilen üç katmanlı sensörü tasarlayıp patentlenmesinin ardından üretmişti. Samsung, Sıny’den farklı bir şekilde 1000 FPS çekimi iki katmanlı olarak gerçekleşecek.

Tasarım ve donanım olarak 5.8 inçlik sonsuz ekran, Snapdragon 845 işlemci ve ekranla bütünleşik parmak izi sensörüyle gelmesi beklenen Galaxy S9’da geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxy Note 8’de olduğu gibi çift arka kamera ile gelmesi ihtimali de bulunuyor.