Galaxy S8’e alternatif renk geliyor

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8 için mevcut üç renk seçeneğine alternatif bir renk daha katılıyor.

ABD’de, Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8 +, Midnight Black, Orchid Gray ve Arctic Silver renk seçenekleriyle satışa sunuluyordu. Bugün, güvenilir kaynak Evan Blass (@evleaks), Coral Blue renk seçeneği ile her iki telefonun görüntüsünü içeren bir tweet paylaştı. Blass, Galaxy S8 ve S8+’ın ABD’de kullanıma sınalacağınk söylüyor olsa da, ne zaman satışa sunulacağı ile ilgili herhangi bir bilgiden söz etmedi.

Coral Blue’nın geçen yıl Samsung Galaxy Note 7 için çok popüler bir renk seçeneğiydi. Tabii ki, bu durum birden fazla Note 7’nin patlamasına neden olan pil problemleri nedeniyle raflardan çekilerek sona erdi. Ardından, Samsung Galaxy S7 Edge için Coral Blue önerildi.

Samsung, bu yıl iki adet 2017 amiral gemisi modelini tanıttığında, ABD’de Coral Blue ve Maple Gold renk seçeneklerini de tanıttı. ABD’de Coral Blue satışa sunulacağına göre, Maple Gold renk seçeneğinin de geleceğini görmek artık şaşırtıcı olmayacaktır. Ülkemize Coral Blue ve Maple Gold renk seçeneklerinin ne zaman geleceği hakkında bir bilgi bulunmuyor.