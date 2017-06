Samsung Galaxy J7 Max ve J7 Pro modelleri tanıtıldı

Samsung, orta segment akıllı telefonlarını Galaxy J7 Max ve J7 Pro modelleriyle genişletti.

Samsung, yeni akıllı telefonlarını Hindistan’da gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttı. Galaxy J7 Pro, 5.5 inçlik Full HD ekran ile gelecek. Exynos 7870 işlemcisiyle 1.6 Ghz hıza kavuşan J7 Pro’da 3 GB RAM ve 64 GB hafıza bulunacak. J7 Pro’da ayrıca microSD kart girişi, parmak izi sensörü ve 3600mAh batarya bulunacak.

J7 Max modelinde ise 5.7 inçlik Full HD ekran bulunacak. Donanım olarak sekiz çekirdekli MediaTek Helio P20 işlemciyle 1.6 Ghz hızına kavuşan J7 Max’da 4 GB RAM de bulunacak. 32 GB dahili hafıza bulunan J7 Max’da microSD girişi ve3.300 mAh gücünde batarya bulunacak.

Kamera olarak her iki akıllı telefonda 13 MP’lik f/1.9 diyafram değerinde ön ve 13 MP’lik f/1.7 diyafram değerinde arka kameralarında flaş da bulunacak. Ayrıca her iki telefonda Samsung’un sosyal kamera adını verdiği bir özellik de bulunacak. Bu özellik ile kullanıcılar akıllı telefon kameralarından yaptığı çekimleri hızlı bir şekilde arkadaşlarına veya sosyal medya hesaplarından paylaşabilecek. Her iki telefonda çekilen fotoğraflara Snapchat benzeri stickerlar ve Instagram benzeri filtreler eklenebilecek.

Siyah ve altın renk seçenekleriyle gelecek J7 Pro ve J7 Max modelleri, 320 ve 275 dolar satışa sunulacak. Ülkemize ne zaman geleceği ve satış fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.