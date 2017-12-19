Samsung Galaxy A8’i tanıttı

Samsung, kısa zaman içinde görüntüleri ortaya çıkan orta segment akıllı telefonu Galaxy A8’in lansmanını gerçekleştirdi.

Yeni Galaxy A8 modelinde 5.6 inçlik bir Super AMOLED ekran bulunuyor. Samsung’un FHD+ olarak tanımladığı ekranda 1820×2220 piksel çözünürlüğünde gelen ekranda Galaxy S8 ile tanıştığımız Infinity Display isimli çerçevesiz ekran tasarımıyla karşımıza çıkıyor.

Donanım olarak Galaxy A8’de 2.2 Ghz hızında çalışan sekiz çekirdekli Exynos 7885 işlemcisi bulunuyor. 4 GB RAM ve 32 ile 64 GB’lık dahili depolama seçenekleriyle gelen cihazın ön kısmında çift kamera bulunuyor. 16 ile 8 MP çözünürlüklerinde olan f/1.9 kameralar ile kaliteli portre fotoğraflar çekilecek. Cihazın arka kısmında 16 MP’lik f/1.7 diyafram değerine sahip bir kamera bulunacak.

Arka kameranın alt kısmında bir parmak izi okuyucusunun bulunmasıyla birlikte IP68 sertifikasıyla geliyor. 172 gram ağırlığındaki cihazda 3.000 mAh’lik bir batarya bulunuyor. Hızlı şarj ve USB-C desteği bulunan cihaz önümüzdeki yılın Ocak ayında 499 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ülkemize satış fiyatı belirsizliğini koruyor.