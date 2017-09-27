Samsung Galaxy A5 ve A7 sonsuz ekran teknolojisiyle gelecek

Samsung’un sevilen A serisi hakkında yeni bilgiler belli oldu.

Önümüzdeki sene piyasaya sürlecek Galaxy A5 ve A7 cihazlarına ait olduğu düşünülen kılıfların cihazlar hakkında yeni detayları ortaya çıkardı. Edinilen bilgilere göre, yeni gelecek Galaxy A modellerinde daha önce Galaxy S8 ve Note 8 modellerinde bulunan sonsuz ekran teknolojisi kullanılacak.

Sonsuz ekran teknolojisi aracılığıyla daha önce piyasaya sürülen modele kıyasla daha havalı bir tasarım ile geleceği düşünülen yeni Galaxy A cihazlarında Galaxy S8 ile birlikte Bixby için de bir tuş bulunacak. Tasarım olarak Galaxy S serisine benzeyecek olan Galaxy A serisinin arka tarafında tek kamera ve parmak izi okuyucusu bulunacak.

Yeni Galaxy A serisinin ne zaman tanıtılacağı ve fiyatının ne kadar şimdilik belirsizliğini koruyor.