Samsung bir katlanabilir akıllı telefon patenti daha edindi

Samsung’un önümüzdeki sene tanıtması beklenen ilk katlanabilir ekranlı telefonu görücüye çıkmaya hazırlanırken, alınan yeni patentler ile bunun devamının geleceğini de ortaya koyuyor.

Şimdilik MWC 2018’de tanıtılması beklenen Galaxy S89 ve S9+ modelleriyle gündemi meşgul eden Samsung, bu iki cihaza ek olarak katlanabilir ekranlı Galaxy X modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 6-9 Ocak tarihleri arasında ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas şehrinde gerçekleşecek CES 2018 ‘de bu cihazın bazı önemli kişilere gösterilmesi bekleniyor.

LetsGoDigital tarafından paylaşılan patentin görünüş olarak ZTE Axon M modeline benzer bir tasarıma sahip olduğu göze çarpıyor. İnce çerçevelerin açılmasıyla geniş bir alan sunması beklenen cihazın ekranı içe gelecek bir şekilde kapanmasıyla dikkat çekiyor.

Cihazın her ekranında bir kamera bulunuyor. Arkasında da bir kamera bulunan cihazın styles desteği de bulunacak gibi görünüyor.