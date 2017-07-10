RED, Hydrogen One için yeni bir patent aldı

RED’in holografik ekranıyla dikkat çeken Hydrogen One adlı akıllı telefonu, 8K çözünürlüğü destekleyen bir kamera ile gelecek.

Ürettiği Yüksek kaliteli sinema kameraları ile tanınan RED’in üst düzey telefonunda birçok dikkat çeken özellik bulunuyor, ancak bunlar arasında en dikkat çekicileri 3D görsel ve sesleri sunacak olan holografik bir ekrana sahip olması oldu. Android işletim sistemi ile çalışacak olan Hydrogen One’ın ekranı 3 boyutlu videoları destekleyecek. Bu özellik doğru bir şekilde uygulanırsa Hydrogen One, telefon teknolojisini birkaç adım ileri taşıyacak yeni standartların oluşmasını sağlayabilir.

RED’in aldığı yeni patent ile profesyonel kamera bilgisini telefonuna taşımak istiyor. Oldukça kompleks bir modüler kamera sistemine sahip olacak Hydrogen One’da 8K çözünürlüğüne kadar video çekebilen bir telefon kamerası geliştirmek üzerine çalışılıyor. RED’in bu kamera modülünde CMOS, CCD veya FOVEON sensörlerine de yer verileceği konuşuluyor.

Fotoğraf makinesi almadan profesyonel fotoğraf makinesi deneyimi sunacak olan RED, bu hamleyle piyasanın üzerinde bir akıllı telefon üretmeyi planlıyor. RED’in Hydrogen One’da daha hangi sistemleri dahil edeceği belirsizliğini koruyor olsa da birçok açıdan üst düzey olmasının dışında batarya bakımından da beklentileri karşılaması gerekiyor. Ekranı ve diğer dikkat çekici özellikleriyle gelecek bir telefonun doğal olarak güçlü bir batarya ile gelmesi bekleniyor.