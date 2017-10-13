Razer’ın ilk akıllı telefonu hakkında detaylar ortaya çıktı

Oyunculara sunduğu donanımlarla geniş bir kullanıcı kitlesine erişen Razer’ın 1 Kasım’da tanıtacağı akıllı telefonun donanım özellikleri belli oldu.

GFXBench’te verilen bilgilere göre cihazıda Snapdragon 835 işlemcisi ve 8 GB RAM bulunacak. 5.7 inç büyüklüğünde 2560x 1440 çözünürlüğünde bir ekranla gelecek cihazın dahili depolama kapasitesi ise 64 GB olarak belirlenmesinin yanında microSD kart desteğine de sahip olacak.

Cihazın arkasında 12 ve önünde 8 MP’lik kameralar yer alacak. Razer, cihaz için sunacağı kaliteli bir optimizasyon çalışması ve kurulacak güzel ilişikilerle kullanıcılara güzel bir oynanış sunması da bekleniyor.

Nextbit’i satın alan Razer’ın elinde bulunan ekip ve kaliteli donanım aracılığıyla Android işletim sistemli bir “akıllı oyun telefonu” oluşturması için gereken her şeye sahip olduğu görülüyor.