Razer Phone resmen duyuruldu

Razer tarafından bir süredir beklenilen akıllı telefonu Razer Phone, resmi olarak açıklandı.

Oyuncular için geliştirilen Razer Phone’da 5.7 inç büyüklüğünde 1440p çözünürlüklü bir ekran bulunuyor. Razer, 120 Hz yenileme oranıyla dikkat çeken bu ekranı “Ultramotion” olarak tanımladı. Razer Phone’da bizleri Snapdragon 835 işlemcisi ve 8 GB DDR4 RAM gibi piyasadaki popüler akıllı telefona rakip olabilecek güçlü donanım karşılıyor. Kullanıcılar, 64 GB UFS dahili depolama bulunan Razer Phone’a istemesi durumunda 2 TB’a kadar microSD kart desteği belleği arttırma opsiyonunu da kullanabilecek.

4.000 mAh gücünde bir batarya ile gelen Razer Phone’da dünyanın ilk QuickCharge 4.0+ hızlı şarj teknolojisi de bulunuyor. USB-C girişi üzerinden şarj edilebilen cihazda kulaklık girişi bulunmuyor. Razer Phone üzerinden kulaklık kullanmak isteyenlerin USB-C girişli veya Bluetooth üzerinden bağlanabilen bir kulaklığı bulunması gerekiyor.

Tasarım olarak Razer Phone’da son zamanlarda piyasaya sunulan akıllı telefonlarda karşılaştığımız çerçevesiz ekran tasarımı yerine Razer’ın satın almış olduğu Nextbit firmasının Nextbit Robin ürününe benzeyen bir tasarım ile gelen Razer Phone çerçevesinin alt ve üst kısımlarındaki kalınlık göze çarpıyor.

Kamera olarak Razer Phone’da 12 MP çözünürlüğünde çift arka kamera bulunuyor. Razer Phone’un ön kısmında bulunan çift hoparlör ile kullanıcılara güzel bir medya deneyimi sunmak hedefleniyor.

Ön siparişe hemen açılan Razer Phone, 17 Kasım’dan itibaren Kuzey Amerika ve Avrupa’da satışa sunulacak. ABD’den satın almak isteyenlerin 699 dolar, Avrupa’dan satın almak isteyenlerin ise 749 avro ödemesi gereken Razer Phone’un ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ve satış fiyatıyla ilgili bir bilgli bulunmuyor.