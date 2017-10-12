Qualcomm’a bir darbe daha

Qualcomm, Çin ve Güney Kore’nin ardından Tayvan’dan da ceza aldı.

Akıllı telefonlar için geliştirdiği işlemcilerle sektörün büyük bir bölümü tarafından tercih edilen Qualcomm, sektörü tekeline alma ve bunu kötüye kullanması gibi ithamlardan suçlu bulunarak 774 milyon dolar ceza çarptırıldı.

Qualcomm, daha önce Çin’de 975 ve Güney Kore’de 854 milyon dolar para cezalarına da çarptırılmıştı. Qualcomm, gelen bu cezalar ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Eğer Apple’a karşı açtığı davadan da olumsuz sonuçlanması halinde Qualcomm için durum hiç hoş görünmeyecek.

Qualcomm’un Tayvan’da verilen cezaya itiraz etmesi bekleniyor. Qualcomm’un bu duruma karşı nasıl bir strateji izleyeceğini hep birlikte göreceğiz.