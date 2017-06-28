Qualcomm, Snapdragon 450’yi duyurdu

Şirket, yeni orta seviye işlemcisiyle uygun fiyatlı cihazlarda daha iyi bir performans vaat ediyor.

Qualcomm, MWC Shanghai etkinliğinde yeni orta seviye işlemcisi Snapdragon 450’yi resmen duyurdu. Geçen sene kullanıma sunulan Snapdragon 435’in halefi olarak gelen Snapdragon 450, Snapdragon 400 serisinde 14 nm’lik ilk işlemci olacak. Bunun yanı sıra Cortex-A53 tabanlı 8 çekirdekli yapısında 1.8 GHz saat hızı da bulunacak. Adreno 506 GPU ile gelecek olan işlemciden %25’lik bir performans artışı bekleniyor.

Performansın dışında 21 MP’e kadar kamera desteği sunan Snapdragon 450’de çift kamera kullanılması halinde bokeh efekti sunan 13 MP çözünürlüklü kameralarda kullanılabilecek. Bununla birlikte Snapdragon 450 1080p çözünürlüğünde 60 FPS kayıt imkanında sunacak.

Son olarak Snapdragon 450’de bulunan X9 modemiyle 300 Mbit indirme ve 150 Mbit yükleme desteği yer alacak.