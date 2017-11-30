Panasonic 3 Tarafı Çerçevesiz Eluga C’yi tanıttı

Panasonic, uygun fiyatı ve farklı tasarımıyla öne çıkan Eluga C modelini tanıttı.

Panasonic, Eluga C’de 3 tarafı çerçevesiz olmasıyla birlikte telefonun alt kısmında bir orta tuş yer ve sensörler bulunuyor. 5.5 inç büyüklüğünde 16:9’luk 720p çözünürlüğünde bir ekran ile gelen Eluga C’de MediaTek MT6750T işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama bulunuyor.

Eluga C’nin arka kısmında 13 ile 5 MP’lik çift arka kamera ve 8 MP’lik bir ön kamera ile geliyor. MicroSD kart desteği, parmak izi okuyucusu ve 3000 mAh gücünde batarya ile gelen Eluga C’nin satış fiyatı Panasonic tarafından 200 dolar olarak açıklandı. İlk olarak Tayvan’da satışa sunulacak Eluga C’nin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı belirsizliğini koruyor.