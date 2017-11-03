Oppo R11s duyuruldu

Oppo’nun bir süredir konuşulan R11s modeli sonunda resmen tantıldı.

Tasarım ve donanım anlamında yapılan değişikliklerle dikkat çeken cihazda Snapdragon 660 işlemcisi yer alacak. 4 GB RAM ile gelen R11s, 60 fos’de oyun oynarken bile yüksek performans sergilerken 64 GB dahili depolama ile gelecek. Tasarım olarak 6.01 inç büyüklüğünde 2160×1080 piksel çözünürlüklü bir AMOLED ekran ile gelen R11s’te Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi kullanılıyor.

ColorOS 3.2 işletim sistemiyle çalışacak Oppo R11s’te 16 ve 20 MP’lik çift arka kamera ile gelecek. Oppo, R11s’teki yüz tanıma sisteminin kullanılacağı cihazın kilidi 0.08 saniyede açılabileceğini belirtti. Kullanıcıların oyun oynarken ses kanallarını kapamasını engellemesi için “Crecent Arcs” isimli bir teknolojiyle gelecek olan Oppo R11s, 10 Kasım’dan Çin’de satışa sunulacak.