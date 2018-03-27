Oppo F7 duyuruldu

Oppo’nun 25 MP ön kamerasıyla dikkat çeken F7 modeli resmen tanıtıldı.

Vivo’nun yapay zekâ destekli akıllı telefonunun ardından Oppo da merakla beklenen F7 modelini duyurdu. 25MP çözünürlüğündeki ön kamerası ile yapay zekâ desteği özellikleri Oppo F7’nin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. 6.23 inç büyüklüğündeki ekranda 2280 x 1080 piksel çözünürlüğü barındıran Oppo F7, ekranın üst kısmında bulunan çentik vesilesiyle 19:9 görüntü oranı sunuyor. Ekranın kasaya oranın yaklaşık yüzde 88 olan Oppo F7’de 7.5 mm’lik kalınlık bulunuyor.

Oppo F7’de 4 adet Cortex-A73 ile 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan 2.0GHz hızında 8 çekirdekli Helio P60 işlemicisi bulunuyor. Önceki nesillere göre yüzde 70 daha iyi oyun performansı sunan Mali-G72 MP3 grafik işlemcisi ile gelen Oppo F7’de bulunan yapay zekâ işlemcisi Oppo R7’nin en önemli özelliklerine hayat veriyor.

Oppo F7’nin ön tarafında 25MP çözünürlüğünde Sony IMX576 sensör bulunuyor. Telefonda yer alan yapay zeka, fotoğraf karesinde bulunan herkesin yüzünü algılayarak gerçek zamanlı renk üretimi sayesinde gerçeğe yakın özçekimler yapılmasını mümkün hale getiriyor. Oppo’nun OPPO AI adını vermiş olduğu teknoloji sayesinde kullanıcıların yapmış ayarları daha sonraki çekimlerde uygulamasını mümkün hale getiriyor. Vivid modu ise kullanıcının bulunduğu ortama göre yüzüne en iyi parlaklığı veriyor. Oppo F7’de bulunan yüz tanıma özelliği kullanıcının yüzünde bulunan 296 noktayı taraması sayesinde güvenilir bir biyometrik doğrulama sunuyor. Oppo F7’nin arka tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde bir kamera ile yapay zeka sayesinde çekimleri daha kaliteli hale getiriyor.

3400 mAh gücünde bir batarya ile gelen Oppo F7’nin 4 GB RAM 64 GB dahili depolama ile gelen sürümü 340 dolarlık satış etiketiyle karşımıza çıkacak. 6 GB RAM ile128 GB dahili depolama ile gelen sürümü ise 416 dolarlık ile piyasaya sürülecek.