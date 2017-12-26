Oppo A75 ve A75s cihazlarını tanıttı

Oppo’nun Tayvan’da gerçekleştirilen etkinliğinde A75 ve A75s modelleri tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Oppo A75 modeli, MediaTek’in Helio P23 işlemcinin yanında 4 GB RAM ve 32 GB’lık dahili depolamanın yanında 256 GB’a kadar arttırılabilir microSD kart desteğiyle geliyor. Tasarım olarak 6 inçlik Full HD+ ekran ile gelen Oppo A75’te 3200 mAh gücünde bir batarya ile gelecek. 16 MP’lik arka ve 20 MP’lik ön kamerayla Glen Oppo A75, Android 7.1 işletim sistemiyle çalışacak.

Oppo A75s modeli, A75 aynı donanım, kamera, batarya ve tasarım ile gelmesiyle birlikte aralarındaki tek fark 64 GB’lık dahili depolama ile gelmesidir. Şampanya ve siyah renk seçenekleriyle gelecek olan Oppo A75 ve Oppo A75s modelleri sırasıyla 10.990 ve 11.990 Tayvan Doları ile satışa sunulacak. Oppo’nun yeni modellerinin ne zaman ülkemize geleceği belirsizliğini koruyor.