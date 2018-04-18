Opera mobil için VPN servisini kapatıyor

Opera, Disney’in Frozen’daki maskotu olan Olaf’ın simgelediği mobil VPN servisini kapatacağını duyurdu.

iOS ve Android için ücretsiz sunulan Opera VPN hizmeti 30 Nisan’dan itibaren erişime kapatılacak. Uygulama mevcut kullanıcılarının bu tarihe kadar SurfEasy VPN’e geçmesini tavsiye ediyor.

2016 yılında piyasaya sürülen Opera mobil VPN uygulaması tabletler ve telefonlar için ücretsiz VPN hizmeti sunuyordu. SInırsız olarak sunulan bu hizmet VPN’in yanı sıra dahili olarak reklam engelleme gibi özellikleri de kullanıcılarına sunuyordu. Uygulamanın Gold versiyonu ise iOS kullanıcıları için yıllık 30 dolar gibi bir fiyata daha yüksek hız ve daha fazla ülke seçeneği sunuyordu.

Mevcut ücretsiz Opera VPN kullananlar servisin kapanmasıyla birlikte SurfEasy Total VPN için %80 indirimden yaralanabilecek Bu servisin normalde fiyatı 5 dolar.

Opera VPN servisinin kapatılması sadece iOS ve Android cihazları etkileyecek. Masaüstünde Opera VPN kullananlar hizmetten yararlanmaya devam edecekler.

Opera hem ücretsiz hem de sınırsız olmasıyla mobil için en iyi VPN çözümlerinden bir tanesi olarak kabul ediliyordu. Elveda Olaf.