OnePlus 6’nın yeni bir görseli daha paylaşıldı

İki ay önce hakkında ilk bilgiler çıkan OnePlus 6’nın yeni bir görseli daha ortaya çıkarıldı.

Şimdiye dek merakla beklenen yeni akıllı telefonların lansmanı öncesi paylaşmış olduğu sızıntı bilgilerle tanınan Evan Blass’in odağında bu sefer OnePlus 6 bulunuyor. Son yıllarda paylaştığı bilgilerle yanılma yüzdesini oldukça düşüren Blass, OnePlus 6’nın arka yüzeyini ortaya çıkardı.

Paylaşılan görselde OnePlus 6’nın arka yüzeyinde şimdiye kadar piyasaya sürülen OnePlus modellerinde görülmemiş bir tasarıma sahip olduğu ve daha önce paylaşılmış olan görsellerdeki parlak arka yüzeyinden oldukça farklı göründüğünü açık bir şekilde belli oluyor.

Daha önce paylaşılmış olan görseldiki gibi parmak izi okuyucusu ile çift arka kamera dizilimi ile karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte OnePlus 6’da USB Type-C ile her akıllı telefonda bulunması arzu edilen 3.5mm’lik kulaklık girişi de mevcut.

Snapdragon 845 işlemcisiyle birlikte 8 GB RAM donanım özellikleriyle gelmesi beklenilen OnePlus 6, Haziran ayında düzenlenecek etkinlikle resmi olarak tanıtılacak.