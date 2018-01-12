OnePlus 6’nın çıkış tarihi belli oldu

OnePlus’ın CES’su Snapdragon 845 işlemcili ilk cihazları OnePlus 6’nın Haziran ayında geleceğini onayladı.

Geçtiğimiz günlerde Qualcomm’un yeni nesil mobil işlemcisinin hangi akıllı telefonlarda bulunacağını gösteren bir liste açıklanmıştı. Bu listedeki cihazlar arasında bulunan OnePlus 6’ın Haziran ayında çıkacağı belirtilmişti. OnePlus CEO’su Pete Lou, CES 2018’de yaptığı açıklamada iki iddiayı da doğruladı.

Haziran ayında Snapdragon 845 işlemcisiyle satışa sunulacak olan OnePlus 6 ile ilgili konuşan Lou, işlemci konusunda başka bir alternatiflerinin bulunmadığını belirtirken cihazın adı hakkında bilgi vermekten kaçındı. Şimdilik OnePlus 6 adıyla gelmesi beklenen cihazın bir pazarlama hamlesiyle değişme ihtimali de bulunuyor.

OnePlus’ın OnePlus 6 modelinin ardından 6T modelini tanıtıp tanıtmayacağı belirsizliğini koruyor.