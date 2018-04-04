OnePlus 6 özellikleri ortaya çıktı

Tanıtımına daha birkaç hafta olmasına rağmen merakla beklenen OnePlus 6’nın bazı özellikleri doğrulandı.

iPhone X ile birlikte hayatımıza giren çentik tasarımı OnePlus 6 modelinde de karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisinden gücünü alan cihaz performans ve batarya ömrü açısından Android telefonlar arasında zirveye oynamak istiyor.

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus’da da kullanılan Snapdragon 845 işlemcisinin yanı sıra 8GB RAM ve 256GB depolama alanıyla gelecek. Adeta bir masaüstü ya da dizüstü bilgisayar kadar güçlü olan OnePlus 6’nın en üst modelinin bir alt modeline oranla 60 dolar daha fazla fiyatla satılması bekleniyor.

Piyasada 256GB dahili depolama alanına sahip Android cihaz oldukça nadir, ancak bununla beraber OnePlus 6’nın microSD kart desteği olmadığını da hatırlatalım. Şirket bu konuda iPhone’un yolunu izlemiş.

OnePlus kurucu ortağı Carl Pek verdiği bir röportajda, telefondaki çentiğin Essential Phone’dakinden büyük olduğunu ancak iPhone X’dakinden küçük olduğunu söylüyor. Öyle ya da böyle çentik tasarımını benimseyen Android telefonlar kervanına OnePlus 6’da katıldı.