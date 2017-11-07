OnePlus 5T’nin tanıtım etkinliği hakkında yeni detaylar açıklandı

OnePlus’ın 16 Kasım’da tanıtacağı yeni akıllı telefonu OnePlus 5T’nin tanıtımına OnePlus kullanıcıları da katılabilecek.

Önümüzdeki hafta Perşembe günü Amerika’nın New York şehrinde gerçekleşecek lansmana katılmak isteyen OnePlus kullanıcılarının bir bölümü kişi başı 40 dolar ödeyerek katılabilineceğini ve elde edilen gelirin tamamının hayır kurumlarına bağışanacak. Etkinliğe katılan kullanıcılara 70 dolar değerinde hediyeler edinmeye hak kazanacak. OnePlus’ın 5T için yaptığı bu hamle, daha önce Razer’ın Razer Phone lansmanında da gerçekleşmişti.

OnePlus 5T, Kuzey Amerika ve Avrupa’da 21 Kasım tarihinde satışa sunulacak. Hindistan’da 28 Kasım, Çin’de ise 1 Aralık tarihlerinde piyasada olacak. Piyasaya sürülen önceki OnePlus modellerinde olduğu gibi, OnePlus 5T’nin de Türkiye’de paralel ithalat yoluyla satışa sunulması bekleniyor.