OnePlus 5T tanıtıldı

Son birkaç haftadır hakkında çıkan sayısız sızıntı ve ipucu haberlerinin ardından OnePlus resmen tanıtıldı.

OnePlus 5T’de 6 inçlik 18:9 oranında bir ekran ile karşımıza çıkıyor. 2060 x 1080 çözünürlüğünde gelen OnePlus 5T’nin parmak izi okuyucusu cihazın arka paneline taşınıyor. Güneş ışığı ve zorlu koşullara karşı otomatik olarak kendini ayarlayabilen OnePlus 5T’nin renk doğruluğu ve canlılığı kullanıcıların isteği doğrultusunda ayarlanabiliyor.

Tasarımın dışında OnePlus 5T, OnePlus 5’in ardından çift arka kameraya sahip akıllı telefon furyasına katılıyor. F/ 1.7 diyafram açıklığı ile gelen lens, OnePlus 5 ile kıyaslandığında daha fazla ışık alıyor. Kullanıcılar, bu sayede gece çekimlerinde daha kaliteli çekimler yapabilecek. Bunun dışında OnePlus 5’te bulunan kameralar varlığını sürdürüyor.

Donanım bakımından OnePlus 5T’de OnePlus 5’te bulunan donanımın hemen hemen aynısı bulunuyor. Snapdragon 835 işlemcisiyle gelen OnePlus 5T’de 8 GB RAM bulunuyor. 64 ve 128 GB dahili depolama seçenekleriyle gelen cihazda yarım saatlik şarj ile bütün güne yayılan kullanım süresi vaat eden Dash Charge isimli şarj özelliği yer alıyor. 3300 mAh gücündeki batarya ile gelen cihazda kablosuz şarj ile suya ve toza dayanıklılık özellikleri aranıyor.

Bununla birlikte Android Oreo yerine Android Nougat işletim sistemiyle gelmesi de hayal kırıklığına sebep oluyor. Oxygen OS isimli kullanıcı arayüzüyle gelen OnePlus 5T, telefon kilidi olarak yüzlerini de kullanabilecek. Bu sistem Apple’ın iPhone X ile sunduğu Face ID sistemine kıyasla zayıf kalıyor.

OnePlus 5T, 21 Kasım’da ABD,Hindistan ve Avrupa’da satışa sunulacak. OnePlus 5T’nin Avrupa satış fiyatları 64 GB’lık versiyonu için 499 Euro, 128 GB’lık versiyonu için ise 559 Euro fiyatlarıyla satışa sunulacak.