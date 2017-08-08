OnePlus 5’e yeni renk seçeneği geliyor

OnePlus, yeni amiral gemisi OnePlus 5 modelinde siyah ve gri renk alternatiflerine ek olarak altın rengini de açıkladı.

OnePlus’ın “Soft Gold” adını verdiği renk alternatifinde OnePlus 5’in önü beyaz arkası ise altın rengine sahip olacak. Bu cihaz 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile gelecek. Bununla birlikte OnePlus, gri renkli OnePlus 5 modelinin 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama özellikleri bulunan modelinin de satışa sunulacak.

OnePlus 5’in “Soft Gold” renkli seçenekli versiyonu, görünüş olarak OnePlus 3 ve 3T modellerinin altın renk alternatifine benzerlik gösteriyor. Bu renk alternatifi, isminin çağrıştırdığı gibi fazla göze çarpmayan ve açık bir renk tonuna sahip.

Yeni renk seçeneğinin dışında “Soft Gold” renkli OnePlus 5, kendisinden önce piyasaya sürülen OnePlus 5’lerde olduğu gibi Snapdragon 835 işlemci, 3300 mAH gücünde batarya, 5.5 inç 1080p çözünürlüğünde AMOLED ekran, 16 ve 20 MP’lik çift arka kamera bulundurmaya devam ediyor.