Nokia’nın merakla beklenen amiral gemisi tanıtıldı

Nokia’nın yeni amiral gemisi Nokia 8, multimedya özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bir dönem telefon pazarının lideri konumunda bulunan Nokia, akıllı telefonların tahtından olmasının ardından piyasadan çekilip marka haklarını HMD Global’a devretmişti. Yeni Android telefonları Nokia 3, 5 ve 6 modellerinin bir dönemin 3310’u güncelleyerek akıllı piyasasına geri dönemesinin ardından Nokia 8 isimli amiral gemisini tanıttı.

Nokia tarafından “hayatı belgelemek için en iyi cihaz” olarak tanımlanan Nokia 8, Snapdragon 835 işlemci, 4 GB RAM ve 64 dahili depolama donanımıyla geliyor. 2560×1440 çözünürlüğündeki 5.3 inçlik LCD ekran tasarımıyla gelen Nokia 8, OLED ekran bekleyenleri için hayal kırıklığı olarak görülen bu durum için ekranın bir kısmını düşük güç ile aydınlatma özelliğini ekledi.

Nokia’nın yeni amiral gemisi Nokia 8’in yurt dışı satış fiyatı 705 dolar olarak belirlenirken ülkemizdeki satış fiyatının 3.000 TL’den yüksek olması bekleniyor.