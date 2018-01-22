Nokia’nın beş kameralı telefonu göründü

Nokia isimli telefon markasını yeniden öne çıkarmayı başaran HMD Global, iddialara göre beş kameralı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Şubat ayında İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleşecek MWC 2018’de iddialı akıllı telefonlar tanıtacak olan HMD Global, oldukça özel bir Nokia amiral gemisi modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Nokia 9 ismiyle tanıtılması beklenen cihazda 5 kameranın bulunması bekleniyor. Bu kameraların iddialara göre 50 MP gibi yüksek çözünürlüğe erişmesi veya birbirinden farklı yapılar içermesi bekleniyor.

Tasarım açısından Lumia 1020 gibi yüksek çözünürlüklü bir kamera modülü barındırması beklenen cihazda çift renkli bir flaşta bulunacak. Nokia’ya uzun zamandır destek veren Carl Zeiss’a ait olan bir patent ile bu kamera kurulumu gerçeğe dönüşecek.